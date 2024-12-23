Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Даже улыбка возвращается». Лиза Виттоцци поделилась фото с тренировки

«Даже улыбка возвращается». Лиза Виттоцци поделилась фото с тренировки
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци в социальных сетях опубликовала фото с тренировки.

Фото: Из личного архива Лизы Виттоцци

«Маленькими шажками, даже улыбка возвращается», — подписала снимок Виттоцци.

Напомним, Лиза Виттоцци пропустила этапы Кубка мира в Контиолахти (Финляндия, с 30 ноября по 8 декабря), в Хохфильцене (Австрия, с 13 по 15 декабря) и в Ле Гран-Борнан (Франция, с 19 по 22 декабря). Далее Кубок мира продолжится уже в 2025 году.

Ранее Виттоцци рассказала о самочувствии, заявив, что делает всё возможное, чтобы снова чувствовать себя хорошо и заниматься любимым делом.

Материалы по теме
Лиза Виттоцци: делаю всё возможное, чтобы снова чувствовать себя хорошо
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android