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Старший тренер женской сборной по биатлону опроверг информацию об отстранении Падина

Старший тренер женской сборной по биатлону опроверг информацию об отстранении Падина
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов опроверг информацию об отстранении Андрея Падина от работы со командой.

«Нет, конечно, Падин не отстранён от работы с командой. Он пропустил всего одно мероприятие, потому что оно было по региону. Регион должен был платить, а по Минспорту всегда два тренера — я и Загорский. Никто не отстранён. Будет на сборах в Сочи 26-го числа. У нас с ним никаких проблем нет», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Как сообщал «РБ Спорт», Андрей Падин со второго этапа Кубка России был отстранён от занимаемой должности из-за разногласий с Михаилом Шашиловым.

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