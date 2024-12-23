Старший тренер женской сборной по биатлону опроверг информацию об отстранении Падина

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов опроверг информацию об отстранении Андрея Падина от работы со командой.

«Нет, конечно, Падин не отстранён от работы с командой. Он пропустил всего одно мероприятие, потому что оно было по региону. Регион должен был платить, а по Минспорту всегда два тренера — я и Загорский. Никто не отстранён. Будет на сборах в Сочи 26-го числа. У нас с ним никаких проблем нет», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Как сообщал «РБ Спорт», Андрей Падин со второго этапа Кубка России был отстранён от занимаемой должности из-за разногласий с Михаилом Шашиловым.