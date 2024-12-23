Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен: нужно быть честным с самим собой, что этот год был недостаточно хорош

Кристиансен: нужно быть честным с самим собой, что этот год был недостаточно хорош
Комментарии

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался о своих шансах на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт с 15 по 19 января в Рупольдинге (Германия).

«Но есть масс-старт в Рупольдинге, на который у меня пока есть личное место. Мы все знаем, что я там должен победить. Нужно быть честным с самим собой, что этот год был недостаточно хорош. Должен накопить немного злости», — приводит слова Кристиансена NRK.

Ранее стало известно, что Ветле Шоста Кристиансен может потерять место в основной сборной Норвегии по биатлону из-за неудовлетворительных результатов. В последней гонке 2024 года, в масс-старте на этапе Кубка мира в Ле-Гран Борнан (Франция), он занял 25-е место.

Материалы по теме
Кристиансен может быть исключён из основной сборной Норвегии из-за плохих результатов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android