Кристиансен: нужно быть честным с самим собой, что этот год был недостаточно хорош

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался о своих шансах на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт с 15 по 19 января в Рупольдинге (Германия).

«Но есть масс-старт в Рупольдинге, на который у меня пока есть личное место. Мы все знаем, что я там должен победить. Нужно быть честным с самим собой, что этот год был недостаточно хорош. Должен накопить немного злости», — приводит слова Кристиансена NRK.

Ранее стало известно, что Ветле Шоста Кристиансен может потерять место в основной сборной Норвегии по биатлону из-за неудовлетворительных результатов. В последней гонке 2024 года, в масс-старте на этапе Кубка мира в Ле-Гран Борнан (Франция), он занял 25-е место.