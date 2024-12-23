Йоханнес Бё: очень нужен небольшой перерыв. Сезон протекает слишком быстро

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о скоротечности сезона.

«Я счастлив, потому что мы наконец-то наступили каникулы… и, конечно, Тарьей тоже! У него была непростая борьба за то, чтобы остаться в команде на следующие этапы Кубка мира, а также на чемпионат мира. Я очень рад за него.

Для меня очень важно проводить время с семьёй, я не могу дождаться. Когда мы долго находимся в разъездах, находимся вдали от дома, очень нужен небольшой перерыв, чтобы в новом году начать всё заново. Думаю, сезон протекает очень быстро. Мы подошли к концу первой «четверти», напряжение спало, и уже есть первые результаты. Теперь будет важно плодотворно провести время в январе и скрестить пальцы перед чемпионатом мира, и тогда сезон будет практически завершён», — приводит слова Бё Fondo Italia.