Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё: очень нужен небольшой перерыв. Сезон протекает слишком быстро

Йоханнес Бё: очень нужен небольшой перерыв. Сезон протекает слишком быстро
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о скоротечности сезона.

«Я счастлив, потому что мы наконец-то наступили каникулы… и, конечно, Тарьей тоже! У него была непростая борьба за то, чтобы остаться в команде на следующие этапы Кубка мира, а также на чемпионат мира. Я очень рад за него.

Для меня очень важно проводить время с семьёй, я не могу дождаться. Когда мы долго находимся в разъездах, находимся вдали от дома, очень нужен небольшой перерыв, чтобы в новом году начать всё заново. Думаю, сезон протекает очень быстро. Мы подошли к концу первой «четверти», напряжение спало, и уже есть первые результаты. Теперь будет важно плодотворно провести время в январе и скрестить пальцы перед чемпионатом мира, и тогда сезон будет практически завершён», — приводит слова Бё Fondo Italia.

Материалы по теме
Йоханнес Бё оценил победу своего брата Тарьея в масс-старте Кубка мира — 2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android