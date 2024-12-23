Кира Дюжева: я же всё лето делала брусья и подтягивания. Жму от груди 55 кг

Российская биатлонистка Кира Дюжева рассказала, что всё лето делала брусья и подтягивания для того, чтобы когда-нибудь продемонстрировать свою силу, а также поделилась, что жмёт 55 кг от груди.

«Думала, что я где‑нибудь когда‑нибудь в масс‑старте заеду в призы и закричу, порву на себе всю одежду, чтобы все увидели, какая я сильная. Хочу всем «банки» свои показать, пресс. Я же всё лето делала брусья и подтягивания. Знаете, сколько жму от груди? 55 кг, — приводит слова Дюжевой «Матч ТВ».

Напомним, в прологе Кубка Содружества — 2024/2025 Кира Дюжева стала победительницей лыжного спринта. В финале она обошла Кристину Резцову. Тройку сильнейших замкнула Анна Григорьева.