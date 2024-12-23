«Это очень круто — быть рядом с братьями Бё». Ритмюллер — о подиуме на этапе КМ в Анси
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Немецкий биатлонист Данило Ритмюллер поделился эмоциями после успешного выступления в масс-старте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Он занял второе место и вышел в лидеры зачёта масс-стартов на Кубке мира.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Данило Ритмюллер
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7
«Это невероятно. Мне нужно несколько минут или часов, чтобы понять, что произошло; это действительно очень круто — стоять рядом с такими парнями, как братья Бё. Я очень счастлив», — приводит слова Ритмюллера пресс-служба IBU.
25-летний Ритмюллер впервые попал на подиум на этапах Кубка мира по биатлону.
Победителем масс-старта стал трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё, его брат Йоханнес замкнул тройку призёров.
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