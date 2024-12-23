«Это очень круто — быть рядом с братьями Бё». Ритмюллер — о подиуме на этапе КМ в Анси

Немецкий биатлонист Данило Ритмюллер поделился эмоциями после успешного выступления в масс-старте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Он занял второе место и вышел в лидеры зачёта масс-стартов на Кубке мира.

«Это невероятно. Мне нужно несколько минут или часов, чтобы понять, что произошло; это действительно очень круто — стоять рядом с такими парнями, как братья Бё. Я очень счастлив», — приводит слова Ритмюллера пресс-служба IBU.

25-летний Ритмюллер впервые попал на подиум на этапах Кубка мира по биатлону.

Победителем масс-старта стал трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё, его брат Йоханнес замкнул тройку призёров.