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«Весь стадион был за Тарьея на стрельбе!» Зигфрид Мазе — о победе Бё-старшего в Анси

«Весь стадион был за Тарьея на стрельбе!» Зигфрид Мазе — о победе Бё-старшего в Анси
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился впечатлениями от успешного выступления Тарьея Бё в масс-старте на этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция), а также рассказал о поддержке его подопечного местными болельщиками во время последней стрельбы.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Данило Ритмюллер
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7

«Я действительно доволен, потому что до сих пор он, несмотря на весь свой опыт, в этом сезоне ещё не показывал таких результатов. На предыдущих этапах стрельба была не очень хорошей, скорость была средняя. Поскольку он не прошёл квалификацию на этой неделе, некоторые начали сомневаться, не зря ли он не завершил карьеру в этом году. То, что его не поставили на спринт и пасьют на этом этапе, не означает, что ему надо заканчивать. Это просто плохое начало сезона. Гонки продолжаются и он собирается этим воспользоваться.

Французская публика сначала поддерживает французов, но затем переключается на Норвегию. Это приятно. Там весь стадион был за Тарьея [Бё] на его последней стрельбе!» — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта. Для него эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

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