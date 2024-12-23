«Весь стадион был за Тарьея на стрельбе!» Зигфрид Мазе — о победе Бё-старшего в Анси

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился впечатлениями от успешного выступления Тарьея Бё в масс-старте на этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция), а также рассказал о поддержке его подопечного местными болельщиками во время последней стрельбы.

«Я действительно доволен, потому что до сих пор он, несмотря на весь свой опыт, в этом сезоне ещё не показывал таких результатов. На предыдущих этапах стрельба была не очень хорошей, скорость была средняя. Поскольку он не прошёл квалификацию на этой неделе, некоторые начали сомневаться, не зря ли он не завершил карьеру в этом году. То, что его не поставили на спринт и пасьют на этом этапе, не означает, что ему надо заканчивать. Это просто плохое начало сезона. Гонки продолжаются и он собирается этим воспользоваться.

Французская публика сначала поддерживает французов, но затем переключается на Норвегию. Это приятно. Там весь стадион был за Тарьея [Бё] на его последней стрельбе!» — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта. Для него эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.