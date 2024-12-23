«Это была паршивая гонка». Мартин Понсилуома — о провале в масс-старте на этапе КМ в Анси
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в масс-старте, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал неудачное выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Он допустил 10 промахов и финишировал на последнем месте.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Данило Ритмюллер
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7
«Сезон начался плохо, я всё время отстаю, так что будет борьба, настоящая борьба. Трудно сказать, с чем связано такое плохое выступление. Это была паршивая гонка», — приводит слова Понсилуомы SVT Sport.
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Понсилуома занял 10-е место в общем зачёте Кубка мира среди мужчин. В составе сборной Швеции спортсмен стал победителем мужской эстафеты на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).
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