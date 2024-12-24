Юрий Каминский назвал биатлонистов, которые поехали бы на Кубок мира в случае допуска

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав, который мог бы поехать на Кубок мира, в случае допуска до международных стартов.

— Серохвостов, Латыпов, Логинов, Бажин. Халили стартовал мало, но по решению тренерского совета можем и его. Поршнев ещё есть. Но последние старты он послабее был. Каюмов достаточно хороший уровень показал. Поварницын тоже.

— Эстафета какая?

— Пять человек есть. Хотел бы, чтобы Бажин начинал, потому что стреляет быстро и точно. Второй — Латыпов или Серохвостов. Но поставил бы Латыпова. Он не до конца разобрался со стрельбой. Потом Логинов и на последний этап — Серохвостов. Но по Логинову и Бажину есть оговорки некоторые, — рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

По решению Международной федерации биатлона (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.