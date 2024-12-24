Эдуард Латыпов рассказал, где будет встречать Новый год

Призёр Олимпийских игр российский биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос, где будет встречать Новый год.

— Где будете Новый год отмечать?

— На сборе. Сразу отсюда (из Чайковского) передвигаемся на сбор и готовимся уже к следующему году. Сбор будет в Сочи, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий старт биатлонистов запланирован на 10 января 2025 года в Рязани в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Латыпов является лидером общего зачёта Кубка России после трёх этапов. В его активе 216 очков, на втором месте — Максим Цветков (206), на одно очко опережающий Виктора Плицева.