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Эдуард Латыпов рассказал, где будет встречать Новый год

Эдуард Латыпов рассказал, где будет встречать Новый год
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Призёр Олимпийских игр российский биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос, где будет встречать Новый год.

— Где будете Новый год отмечать?
— На сборе. Сразу отсюда (из Чайковского) передвигаемся на сбор и готовимся уже к следующему году. Сбор будет в Сочи, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий старт биатлонистов запланирован на 10 января 2025 года в Рязани в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Латыпов является лидером общего зачёта Кубка России после трёх этапов. В его активе 216 очков, на втором месте — Максим Цветков (206), на одно очко опережающий Виктора Плицева.

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