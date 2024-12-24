Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Шведская биатлонистка Мона Брорссон избрана в Совет спортсменов ВАДА

Шведская биатлонистка Мона Брорссон избрана в Совет спортсменов ВАДА
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская биатлонистка Мона Брорссон избрана в группу Совета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 2025 по 2027 год.

«Это даст мне уникальную возможность быть голосом всех спортсменов, влиять на антидопинговую политику и вносить свой вклад в неё, а также бороться за честный и чистый спорт. Смогу представлять своих бывших коллег, выступать за них, доносить их мнения и потребности и добиваться того, чтобы их голоса были услышаны на самом высоком уровне. Моя преданность делу и мой опыт в моём виде спорта делают меня хорошим кандидатом, и я надеюсь, что смогу внести реальный вклад в борьбу с допингом», — приводит слова Брорссон Biathlon Integrity.

Совет спортсменов ВАДА состоит из трёх групп: пяти спортсменов, назначенных комиссиями спортсменов Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета; восьми спортсменов, избранных комиссиями спортсменов международных федераций; и семи спортсменов, отобранных комиссией по назначению.

Материалы по теме
Эдуард Латыпов рассказал, где будет встречать Новый год
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android