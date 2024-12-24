Шведская биатлонистка Мона Брорссон избрана в Совет спортсменов ВАДА

Шведская биатлонистка Мона Брорссон избрана в группу Совета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 2025 по 2027 год.

«Это даст мне уникальную возможность быть голосом всех спортсменов, влиять на антидопинговую политику и вносить свой вклад в неё, а также бороться за честный и чистый спорт. Смогу представлять своих бывших коллег, выступать за них, доносить их мнения и потребности и добиваться того, чтобы их голоса были услышаны на самом высоком уровне. Моя преданность делу и мой опыт в моём виде спорта делают меня хорошим кандидатом, и я надеюсь, что смогу внести реальный вклад в борьбу с допингом», — приводит слова Брорссон Biathlon Integrity.

Совет спортсменов ВАДА состоит из трёх групп: пяти спортсменов, назначенных комиссиями спортсменов Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета; восьми спортсменов, избранных комиссиями спортсменов международных федераций; и семи спортсменов, отобранных комиссией по назначению.