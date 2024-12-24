Фуркад — о дисквалификации Устюгова: борьба с допингом работает даже 15 лет спустя

Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал завоевание золота Олимпиады-2010 после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

«Я выиграл медаль, сидя на диване, так что это проще всего. Это немного нелепая ситуация, но моя первая реакция была такая — борьба с допингом работает, даже 15 лет спустя. Так что очень хорошо, что система следит за нарушителями даже десятилетие спустя.

С другой стороны, победа на трёх разных Играх очень много значит для меня, поскольку я оставил след в своём виде спорта. Для меня это большое достижение. Но мне это кажется странным. Я построил свою карьеру, выиграв серебро в Ванкувере. Я был ещё молод и думаю, что серебряная медаль пробудила во мне желание отправиться за золотом в Сочи четыре года спустя», — приводит слова Фуркада Eurosport.fr.