Стал известен состав Норвегии на 4-й этап Кубка мира. Тандреволд вернётся после перерыва

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на четвёртый этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и две смешанные эстафеты.

Отметим, что в сборную возвращается Ингрид Ландмарк Тандреволд после пропуска двух этапов из-за проблем с сердцем. На прошлой неделе она прошла процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию. Место в мужской команде потерял Ветле Шоста Кристиансен.

Мужчины:

Йоханнес Бё;

Тарьей Бё;

Мартин Улдаль;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрëмсхейм;

Вебьёрн Сёрум.

Женщины: