Стал известен состав Норвегии на 4-й этап Кубка мира. Тандреволд вернётся после перерыва
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на четвёртый этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и две смешанные эстафеты.
Отметим, что в сборную возвращается Ингрид Ландмарк Тандреволд после пропуска двух этапов из-за проблем с сердцем. На прошлой неделе она прошла процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию. Место в мужской команде потерял Ветле Шоста Кристиансен.
Мужчины:
- Йоханнес Бё;
- Тарьей Бё;
- Мартин Улдаль;
- Стурла Холм Легрейд;
- Эндре Стрëмсхейм;
- Вебьёрн Сёрум.
Женщины:
- Ингрид Тандреволд;
- Юни Арнеклейв;
- Марен Киркеэйде;
- Каролин Кноттен;
- Гро Рандбю;
- Ида Лиен.
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