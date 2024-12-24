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Стал известен состав Норвегии на 4-й этап Кубка мира. Тандреволд вернётся после перерыва

Стал известен состав Норвегии на 4-й этап Кубка мира. Тандреволд вернётся после перерыва
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Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на четвёртый этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и две смешанные эстафеты.

Отметим, что в сборную возвращается Ингрид Ландмарк Тандреволд после пропуска двух этапов из-за проблем с сердцем. На прошлой неделе она прошла процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию. Место в мужской команде потерял Ветле Шоста Кристиансен.

Мужчины:

  • Йоханнес Бё;
  • Тарьей Бё;
  • Мартин Улдаль;
  • Стурла Холм Легрейд;
  • Эндре Стрëмсхейм;
  • Вебьёрн Сёрум.

Женщины:

  • Ингрид Тандреволд;
  • Юни Арнеклейв;
  • Марен Киркеэйде;
  • Каролин Кноттен;
  • Гро Рандбю;
  • Ида Лиен.
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