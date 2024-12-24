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«Не думала, что всё так плохо». Магнуссон — о 28-м месте в масс-старте на третьем этапе КМ

«Не думала, что всё так плохо». Магнуссон — о 28-м месте в масс-старте на третьем этапе КМ
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Шведская биатлонистка Анна Магнуссон высказалась о 28-м месте в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Не знаю, что произошло, это очень печально. Не думала, что всё так плохо, но стоя — много промахов. На последнем круге… Всё осложняет погода. Идёт снег, ты поскальзываешься и не можешь расслабиться. Это настолько печально, ведь всё так хорошо начиналось», — приводит слова Магнуссон SVT Sport.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Селина Гротиан
Германия
38:35.4
2
Франциска Пройс
Германия
+12.7
3
Паулина Фиалкова
Словакия
+35.4

Напомним, победительницей масс-старта стала немецкая спортсменка Селина Гротиан. Вторая — Франциска Пройс. Тройку сильнейших замкнула Паулина Фиалкова из Словакии.

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