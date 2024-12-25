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Каминский: Серохвостов — самый прогрессирующий спортсмен по сравнению с прошлыми сезонами

Каминский: Серохвостов — самый прогрессирующий спортсмен по сравнению с прошлыми сезонами
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление Даниила Серохвостова в текущем сезоне.

«Если называть прорыв года, больше всего к этому выражению подходит Даниил Серохвостов. Но я слишком строго отношусь к слову «прорыв», оно мне не нравится. Даниил просто начал реализовывать то, на что способен. Однако Серохвостов — самый прогрессирующий спортсмен по сравнению с предыдущими сезонами», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По решению Международной федерации биатлона (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.

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