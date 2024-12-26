Тарьей и Йоханнес Бё отправили около 40 своих медалей в Норвегию. Награды подарили детям

Братья Бё подарили около 40 своих медалей участникам региональных соревнований в Норвегии. Как сообщает Fondo Italia, награды Тарьей и Йоханнес отправили с помощью своих родителей Клемета и Аслауг. Подобные акции спортсмены проводят регулярно.

«Мы надеемся, что подарим детям память на всю жизнь и мотивируем их стать такими людьми, за которых мы с Йоханнесом сможем болеть, сидя на диване, когда состаримся. Думаю, для многих из них был приятный сюрприз, когда они пришли на церемонию награждения, я видел фотографии и они выглядели взволнованными», — приводит слова Тарьея Бё Fondo Italia.

Перед январскими этапами Йоханнес Бё возглавляет общий зачёт КМ-2024/2025, а Тарьей идёт на 11-м месте.