Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тарьей и Йоханнес Бё отправили около 40 своих медалей в Норвегию. Награды подарили детям

Тарьей и Йоханнес Бё отправили около 40 своих медалей в Норвегию. Награды подарили детям
Тарьей и Йоханнес Бё
Комментарии

Братья Бё подарили около 40 своих медалей участникам региональных соревнований в Норвегии. Как сообщает Fondo Italia, награды Тарьей и Йоханнес отправили с помощью своих родителей Клемета и Аслауг. Подобные акции спортсмены проводят регулярно.

«Мы надеемся, что подарим детям память на всю жизнь и мотивируем их стать такими людьми, за которых мы с Йоханнесом сможем болеть, сидя на диване, когда состаримся. Думаю, для многих из них был приятный сюрприз, когда они пришли на церемонию награждения, я видел фотографии и они выглядели взволнованными», — приводит слова Тарьея Бё Fondo Italia.

Перед январскими этапами Йоханнес Бё возглавляет общий зачёт КМ-2024/2025, а Тарьей идёт на 11-м месте.

Материалы по теме
Три главных вывода по итогам старта Кубка мира по биатлону у мужчин
Три главных вывода по итогам старта Кубка мира по биатлону у мужчин
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android