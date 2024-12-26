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Жулия Симон заняла 5-е место в рейтинге лучших спортсменок Франции по версии L'Equipe

Жулия Симон заняла 5-е место в рейтинге лучших спортсменок Франции по версии L'Equipe
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Французская биатлонистка Жулия Симон вошла в пятёрку лучших спортсменок Франции по итогам 2024 года по версии журнала L'Equipe.

В 2024 году Симон выиграла четыре золотые медали чемпионата мира, который проходил в Нове-Место (Чехия). В общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 она заняла итоговое четвёртое место.

Лучшей спортсменкой года во Франции была признана триатлонистка Кассандра Богран, выигравшая золото Олимпийских игр — 2024. Второе место заняла ещё одна олимпийская чемпионка, велосипедистка Полин Ферран-Прево, тройку лучших замкнула вице-чемпионка Олимпиады в беге на 100 м с барьерами Сирена Самба-Майела. Четвёртое место заняла олимпийская чемпионка фехтовальщица Манон Апити-Брюне.

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