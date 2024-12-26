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«Улыбку было не снять с ушей». Биатлонистка Зырянова — о своей победе на Кубке Содружества

«Улыбку было не снять с ушей». Биатлонистка Зырянова — о своей победе на Кубке Содружества
Анастасия Зырянова
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Российская биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала об эмоциях, которые испытала от победы в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты-Мансийске.

«У меня было очень много радостных эмоций! Прям вообще через край! Наверное, улыбку нельзя было снять с ушей (смеётся). Запомнится, наверное, на всю жизнь. Но мне сказали, что надо сейчас пережить эти эмоции, оставить их в том дне», — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
06 декабря 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Зырянова
Московская область
21:50.7
2
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
+20.3
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+22.7

Сейчас Зырянова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка России. В её активе 145 очков. Лидером же тотала является Наталия Шевченко (292 очка).

Какой была та неожиданная победа Анастасии Зыряновой:
Прорывной день для российского биатлона. Молодые спортсменки заняли весь пьедестал!
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Новости. Биатлон
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