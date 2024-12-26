«Улыбку было не снять с ушей». Биатлонистка Зырянова — о своей победе на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала об эмоциях, которые испытала от победы в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты-Мансийске.

«У меня было очень много радостных эмоций! Прям вообще через край! Наверное, улыбку нельзя было снять с ушей (смеётся). Запомнится, наверное, на всю жизнь. Но мне сказали, что надо сейчас пережить эти эмоции, оставить их в том дне», — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Сейчас Зырянова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка России. В её активе 145 очков. Лидером же тотала является Наталия Шевченко (292 очка).