Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Мама хотела, чтобы я стала танцовщицей». Зырянова рассказала, как попала в биатлон

«Мама хотела, чтобы я стала танцовщицей». Зырянова рассказала, как попала в биатлон
Анастасия Зырянова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала, как пришла в биатлон. Спортсменка начала поздно заниматься этим видом спорта.

— Ты же перешла в биатлон только в 18 лет. Как так получилось?
— Да, потому что я не знала вообще о биатлоне! Меня в детстве отдали в музыкалку на фортепиано. Мама хотела, чтобы я стала танцовщицей, занималась музыкой, потому что она сама была спортсменкой и понимала, что это очень тяжело. Но меня всё равно тянуло к спорту: сначала был баскетбол, а потом тренер по баскетболу позвал заниматься лыжными гонками. Он увидел, что у меня техника отличается от других ребят. Его сын тоже со мной занимался лыжами и пошёл поступать в Академию физической культуры и спорта Чайковского. Меня с собой взяли на вступительные.

В итоге я туда поступила, меня определили в группу лыжных гонок, но мне не особо зашла подготовка, было очень тяжело. Я сразу начала быстро уставать, и рвение пропало. Тогда мой куратор, Дмитрий Игоревич Иванов, предложил перейти в биатлон к тренеру Лобанову Николаю Владимировичу. Я неделю-две думала и в итоге согласилась. С тех пор я биатлоном и занимаюсь, — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Сейчас Зырянова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка России. В её активе 145 очков. Лидером тотала же является Наталия Шевченко (292 очка).

Материалы по теме
«Да я не знала вообще о биатлоне!» Россиянка пришла в спорт в 18 лет и всех побеждает
Эксклюзив
«Да я не знала вообще о биатлоне!» Россиянка пришла в спорт в 18 лет и всех побеждает
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android