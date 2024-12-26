«Мама хотела, чтобы я стала танцовщицей». Зырянова рассказала, как попала в биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала, как пришла в биатлон. Спортсменка начала поздно заниматься этим видом спорта.

— Ты же перешла в биатлон только в 18 лет. Как так получилось?

— Да, потому что я не знала вообще о биатлоне! Меня в детстве отдали в музыкалку на фортепиано. Мама хотела, чтобы я стала танцовщицей, занималась музыкой, потому что она сама была спортсменкой и понимала, что это очень тяжело. Но меня всё равно тянуло к спорту: сначала был баскетбол, а потом тренер по баскетболу позвал заниматься лыжными гонками. Он увидел, что у меня техника отличается от других ребят. Его сын тоже со мной занимался лыжами и пошёл поступать в Академию физической культуры и спорта Чайковского. Меня с собой взяли на вступительные.

В итоге я туда поступила, меня определили в группу лыжных гонок, но мне не особо зашла подготовка, было очень тяжело. Я сразу начала быстро уставать, и рвение пропало. Тогда мой куратор, Дмитрий Игоревич Иванов, предложил перейти в биатлон к тренеру Лобанову Николаю Владимировичу. Я неделю-две думала и в итоге согласилась. С тех пор я биатлоном и занимаюсь, — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Сейчас Зырянова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка России. В её активе 145 очков. Лидером тотала же является Наталия Шевченко (292 очка).