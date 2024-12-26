Лиза Виттоцци поделилась тёплыми семейными фотографиями во время рождественских праздников

Обладательница Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци опубликовала тёплые семейные фото во время рождественских праздников.

Фото: из личного архива Лизы Виттоцци

Фото: из личного архива Лизы Виттоцци

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира пропустила начало сезона-2024/2025 из-за проблем со спиной. Спортсменка рассказала о самочувствии, заявив, что делает всё возможное, чтобы снова чувствовать себя хорошо и заниматься любимым делом.

В прошлом сезоне Виттоцци посвятила победу в гонке преследования на пятом этапе КМ в Рупольдинге (Германия) своей бабушке, у которой в воскресенье, 14 января, был день рождения.