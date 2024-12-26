Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лиза Виттоцци поделилась тёплыми семейными фотографиями во время рождественских праздников

Лиза Виттоцци поделилась тёплыми семейными фотографиями во время рождественских праздников
Лиза Виттоцци
Комментарии

Обладательница Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци опубликовала тёплые семейные фото во время рождественских праздников.

Фото: из личного архива Лизы Виттоцци

Фото: из личного архива Лизы Виттоцци

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира пропустила начало сезона-2024/2025 из-за проблем со спиной. Спортсменка рассказала о самочувствии, заявив, что делает всё возможное, чтобы снова чувствовать себя хорошо и заниматься любимым делом.

В прошлом сезоне Виттоцци посвятила победу в гонке преследования на пятом этапе КМ в Рупольдинге (Германия) своей бабушке, у которой в воскресенье, 14 января, был день рождения.

Материалы по теме
Тарьей и Йоханнес Бё отправили около 40 своих медалей в Норвегию. Награды подарили детям
Жулия Симон заняла 5-е место в рейтинге лучших спортсменок Франции по версии L'Equipe
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android