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Биатлонистка Зырянова рассказала, кого бы отправила от России на Кубок мира прямо сейчас

Биатлонистка Зырянова рассказала, кого бы отправила от России на Кубок мира прямо сейчас
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Российская биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала, кого бы отправила на Кубок мира прямо сейчас в составе женской сборной России по биатлону.

«Во-первых, Шевченко Наташа. Она всегда держится высоко, у неё нет больших провалов, и по стрельбе она в целом-то стабильна. Ну да, она медленнее стреляет, чем, допустим, топы, но это не такая уж большая проблема. Во-вторых, Сливко Виктория. Последние гонки, да и весь сезон, она постоянно держится в топ-10, в топ-6. Это показывает её стабильность, мастерство.

Если рассматривать на данный момент, я назвала бы Вику Метелю. Она также показывает стабильную скорость на лыжне, быструю и, в принципе, точную стрельбу. Ещё Настя Халили. Она в каждой гонке показывает одну из лучших скоростей. Со стрельбой, конечно, не всегда складывается удачно. Но я верю, что она сейчас стабилизирует ход. Настя, мне кажется, добавила в нём, и из-за этого не получается иногда в стрельбе. Я думаю, что скоро она будет бороться за первое место в каждой гонке.

А также Шевнина Полина и Резцова Кристина. Наверное, эти шесть человек всегда стабильны в скорости и всегда в топ-10. Они стабильны и в стрельбе. Да, бывают иногда некоторые западения в обоих компонентах, все мы люди», — сказала Зырянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

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