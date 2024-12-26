Биатлонистка Зырянова рассказала, почему добивается высоких результатов в новом сезоне
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Российская биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала, по какой причине добивается высоких результатов в нынешнем сезоне.
«Я для себя считаю, что средне выступаю – как выступала в том году, так и в этом. В прошлом году я тоже в начале сезона показывала очень хорошие результаты, просто меня подводила стрельба. А в этом сезоне у меня стрельба более-менее стабильная и скорость плюс-минус держу среднюю, поэтому занимаю места немножко выше, чем в том году», — сказала Зырянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.
Зырянова одержала победу в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты-Мансийске. Сейчас она занимает 12-е место в общем зачёте Кубка России.
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