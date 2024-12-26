Российская биатлонистка Зырянова рассказала, почему считает своим кумиром Динару Смольскую

Российская биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала, почему считает своим кумиром белоруску Динару Смольскую.

«Она, наверное, с недавних пор им для меня стала, потому что в самом начале пути у меня не было кумиров. Я раньше с папой смотрела биатлон и с тех времён помню только Зайцеву и Шипулина. Когда я перешла в биатлон, тренер оставлял нас после занятий, и мы смотрели трансляции. Он всегда говорил: нужно смотреть, учиться у профессиональных спортсменов, как и что они делают, как ведут себя на рубеже, на трассе.

Потом меня заинтересовали разные интервью со спортсменами, и мне понравилась история Динары, её путь. Её же на Олимпийских играх очень сильно захейтили. Она долго восстанавливалась после этого и сейчас вернулась на очень высокий уровень. С тех пор я, наверное, вдохновилась ею — всё бывает, всё можно перешагнуть и подняться», — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.