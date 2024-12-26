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Свендсен впервые опубликовал фото с новой возлюбленной после громкого расставания

Свендсен впервые опубликовал фото с новой возлюбленной после громкого расставания
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен впервые опубликовал в социальных сетях совместные фото с новой возлюбленной. Ей оказалась жительница Тронхейма Ингрид Хелена Родал. Свендсен включил несколько снимков с ней в подборку фото об уходящем годе.

Впервые они были замечены вместе в июле 2024 года, однако Свендсен фотографий с ней не публиковал.

Фото: из личного архива Эмиля Хегле Свендсена

Фото: из личного архива Эмиля Хегле Свендсена

Фото: из личного архива Эмиля Хегле Свендсена

Напомним, в апреле 2023 года титулованный Свендсен объявил о расставании со своей девушкой, ведущей норвежского ТВ Самантой Скугранд. Свендсен и Скугранд с 2014 года связывали романтические отношения. В 2016-м пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. А в январе 2019-го у пары родился сын Магнус, позднее, в июле 2021-го — дочь Эльза.

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