Рождественская гонка звёзд — 2024: расписание гонок, состав участников и где смотреть

Завтра, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт очередная Рождественская гонка звёзд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок и составом участников. Отметим, что прямую трансляцию события проведёт канал «Матч! Арена».
Рождественская гонка звёзд — 2024. Расписание:
20:10 — масс-старт;
21:27 — гонка преследования.
Рождественская гонка звёзд — 2024. Список участников:
1. Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция).
2. Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
3. Франциска Пройс и Филипп Наврат (Германия).
4. Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов (Германия).
5. Анна Магнуссон и Йеспер Нелин (Швеция).
6. Джессика Ислова и Михал Крчмарж (Чехия).
7. Анна Гандлер и Симон Эдер (Австрия).
8. Байба Бендика и Андрей Расторгуев (Латвия).
9. Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина).
10. Лотте Ли и Флоран Клод (Бельгия).