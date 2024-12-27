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Рождественская гонка звёзд — 2024: расписание гонок, состав участников и где смотреть

Рождественская гонка звёзд — 2024: расписание гонок, состав участников и где смотреть
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Завтра, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт очередная Рождественская гонка звёзд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок и составом участников. Отметим, что прямую трансляцию события проведёт канал «Матч! Арена».

Рождественская гонка звёзд — 2024. Расписание:

20:10 — масс-старт;
21:27 — гонка преследования.

Рождественская гонка звёзд — 2024. Список участников:

1. Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция).
2. Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
3. Франциска Пройс и Филипп Наврат (Германия).
4. Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов (Германия).
5. Анна Магнуссон и Йеспер Нелин (Швеция).
6. Джессика Ислова и Михал Крчмарж (Чехия).
7. Анна Гандлер и Симон Эдер (Австрия).
8. Байба Бендика и Андрей Расторгуев (Латвия).
9. Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина).
10. Лотте Ли и Флоран Клод (Бельгия).

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