Сергей Чепиков — о допуске на ЧМ пловцов: хочу, чтобы их примеру последовал IBU

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков рассказал о надежде, что Международный союз биатлонистов (IBU) последует примеру Международной федерации плавания (World Aquatics) и вернёт россиян на международные турниры.

– Я бы хотел, чтоб примеру федерации плавания последовала международная федерация биатлона и допустила российских спортсменов до международных стартов.

– Допуск пловцов – сигнал того, что и в биатлоне ситуация может измениться?

– Думаю, да. Но в итоге всё зависит от руководства соответствующих федераций, – приводит слова Чепикова Metaratings.

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде — первое соревнование с 2022 года, куда в нейтральном статусе допустили представителей России.