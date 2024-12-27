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«Сдержанный оптимист». Майгуров — о шансах российских биатлонистов выступить на ОИ-2026

«Сдержанный оптимист». Майгуров — о шансах российских биатлонистов выступить на ОИ-2026
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о шансах российских биатлонистов выступить на Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Я сдержанный оптимист, живу с надеждой на то, что нам представится такой шанс. И тренировочные программы спортсменов сборной имеют своей конечной целью именно выступление на Олимпиаде. Кстати, и наш министр спорта Михаил Дегтярёв постоянно подчёркивает, что приоритет – возвращение российских спортсменов на международную арену», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от международных стартов в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

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