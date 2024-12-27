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«Не нужно преувеличивать». Майгуров отреагировал на информацию об отстранении Падина

«Не нужно преувеличивать». Майгуров отреагировал на информацию об отстранении Падина
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отреагировал на появившуюся недавно информацию об отстранении тренера Андрея Падина от работы с командой.

– Можете прокомментировать слухи об отстранении тренера Андрея Падина от работы с женской сборной? СБР уже опровергал эту информацию, но всё же.
– В постановке вопроса уже содержится ответ. Готов подчеркнуть, что все тренеры сборной России, все специалисты остаются на своих местах. Никаких изменений нет и до конца сезона не предвидится. Бывает, конечно, и у нас случаются сложности в отношениях между людьми, как и в любом коллективе. В конце концов, в сборной собраны люди с большими амбициями, и какие-то рабочие моменты между ними неизбежны. Просто не нужно их преувеличивать. Отчасти эти моменты могут быть связаны с тем, что у нас до сих пор нет главного тренера сборной, который бы был обличён властью их разрешить. Надеемся, что в 2025 году эта вакансия будет закрыта и у нас выстроится чёткая и понятная всем управленческая вертикаль, — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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