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Дмитрий Васильев: в Европе понимают, что без нас биатлон неинтересный и неликвидный

Дмитрий Васильев: в Европе понимают, что без нас биатлон неинтересный и неликвидный
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об отсутствии российских спортсменов на международной арене.

«Конечно, я желаю возвращения наших спортсменов на международную арену не только нашим спортсменам, но и зарубежным. Я уверен, что сами европейские спортсмены и руководители федераций европейских стран в душе понимают, что без нас биатлон неинтересный и неликвидный, а все победы по сути натянутые.

Когда мы участвуем в соревнованиях, можно нас поругать, а русских нет, вот и обвинять в своих грехах некого. Так что, отстранив наших спортсменов от соревнований, организаторы лишили себя многих преимуществ», – приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Напомним, большинство российских спортсменов не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за рекомендаций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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