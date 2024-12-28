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Рождественская гонка звёзд — 2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Рождественская гонка звёзд — 2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт Рождественская гонка звёзд, которая включает масс-старт и пасьют. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок и составом участников. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена». Начало — в 20:05 мск.

Биатлон. Рождественская гонка звёзд — 2024. Расписание:

20:10 мск. Масс-старт;
21:27 мск. Гонка преследования.

Рождественская гонка звёзд — 2024. Список участников:

1. Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция).
2. Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
3. Франциска Пройс и Филипп Наврат (Германия).
4. Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов (Германия).
5. Анна Магнуссон и Йеспер Нелин (Швеция).
6. Джессика Ислова и Михал Крчмарж (Чехия).
7. Анна Гандлер и Симон Эдер (Австрия).
8. Байба Бендика и Андрей Расторгуев (Латвия).
9. Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина).
10. Лотте Ли и Флоран Клод (Бельгия).

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