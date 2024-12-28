Максим Максимов: Серохвостов — прорыв года в биатлоне, он первый номер России

Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов назвал 25-летнего российского биатлониста Даниила Серохвостова прорывом года в российском биатлоне.

«Серохвостов — прорыв года в биатлоне. Он является первым номером нашей страны, доказывает это. Как мы видим, среди конкурентов никто не может приблизиться к нему по ногам, даже Латыпов», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По решению Международной федерации биатлона (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.