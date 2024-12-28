Норвежцы Кноттен и Легрейд выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки звёзд

Норвежские биатлонисты Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд гонку выиграли масс-старт в рамках «Рождественской гонки звёзд», которая прошла в немецком Гельзенкирхене. Вторыми к финишу пришли Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция). Третье место заняли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный из Украины.