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Норвежцы Кноттен и Легрейд выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки звёзд

Норвежцы Кноттен и Легрейд выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки звёзд
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Норвежские биатлонисты Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд гонку выиграли масс-старт в рамках «Рождественской гонки звёзд», которая прошла в немецком Гельзенкирхене. Вторыми к финишу пришли Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция). Третье место заняли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный из Украины.

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