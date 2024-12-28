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Норвежские биатлонисты Кноттен и Легрейд стали победителями Рождественской гонки звёзд

Норвежские биатлонисты Кноттен и Легрейд стали победителями Рождественской гонки звёзд
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Норвежские биатлонисты Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд выиграли гонку преследования в рамках Рождественской гонки звёзд, которая прошла в немецком Гельзенкирхене. Второе место заняли немцы Анна Вайдель и Юстус Штрелов. Тройку призёров замкнули Франциска Пройс и Филипп Наврат (Германия)

Рождественская гонка звёзд — 2024, гонка преследования:

1. Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд – 33.56,7 (1 промах)

2. Анна Вайдель – Юстус Штрелов (Германия) – отставание +30,4 (5)

3. Франциска Пройс – Филипп Наврат (Германия) + 33,1 (4)

4. Лотте Ли – Флоран Клод (Бельгия) + 34,8 (1)

5. Анна Магнуссон – Йеспер Нелин (Швеция) + 36,1 (3)

Ранее Кноттен и Легрейд выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки звёзд. Вторыми к финишу пришли Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция). Третье место заняли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный с Украины.

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