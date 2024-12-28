У Фабьена Клода отстегнулось крепление на лыже во время Рождественской гонки звёзд

У французского биатлониста Фабьена Клода отстегнулось крепление на лыже в рамках Рождественской гонки звёзд, которая прошла в немецком Гельзенкирхене.

Французы Фабьен Клод и Жулия Симон пришли к финишу шестыми. Победу в выставочной гонке завоевали норвежцы Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд. Второе место заняли немцы Анна Вайдель и Юстус Штрелов. Тройку призёров замкнули Франциска Пройс и Филипп Наврат (Германия). Отставание Клода и Симон от лидеров составило +1.56,3.

Коммерческий турнир прошёл в 21‑й раз, его приняла «Фельтинс‑Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Шальке 04», который выступает во второй Бундеслиге.