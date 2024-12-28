Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

У Фабьена Клода отстегнулось крепление на лыже во время Рождественской гонки звёзд

У Фабьена Клода отстегнулось крепление на лыже во время Рождественской гонки звёзд
Комментарии

У французского биатлониста Фабьена Клода отстегнулось крепление на лыже в рамках Рождественской гонки звёзд, которая прошла в немецком Гельзенкирхене.

Французы Фабьен Клод и Жулия Симон пришли к финишу шестыми. Победу в выставочной гонке завоевали норвежцы Каролин Оффигстад Кноттен и Стурла Холм Легрейд. Второе место заняли немцы Анна Вайдель и Юстус Штрелов. Тройку призёров замкнули Франциска Пройс и Филипп Наврат (Германия). Отставание Клода и Симон от лидеров составило +1.56,3.

Коммерческий турнир прошёл в 21‑й раз, его приняла «Фельтинс‑Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Шальке 04», который выступает во второй Бундеслиге.

Материалы по теме
Норвежские биатлонисты Кноттен и Легрейд стали победителями Рождественской гонки звёзд
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android