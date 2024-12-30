Ушёл из жизни президент федерации биатлона Забайкалья Геннадий Ковалёв

Президент Федерации биатлона Забайкальского края, участник Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР по биатлону Геннадий Ковалёв ушёл из жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Он начал спортивную карьеру в 1964 году в спортивном клубе армии Забайкальского военного округа, а также входил в сборную команду СССР по биатлону в 1970-1975 годы. На чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде Ковалёву удалось завоевать золото эстафеты и серебро индивидуальной гонки.

В 2003 году была открыта Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, директором которой был назначен Геннадий Ковалёв. 24 декабря 2024 года в рамках конкурса «Звёзды Забайкальского спорта» Геннадий Ковалёв получил звание «Легенда спорта Забайкальского края».