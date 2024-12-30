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Ушёл из жизни президент федерации биатлона Забайкалья Геннадий Ковалёв

Ушёл из жизни президент федерации биатлона Забайкалья Геннадий Ковалёв
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Президент Федерации биатлона Забайкальского края, участник Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР по биатлону Геннадий Ковалёв ушёл из жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Он начал спортивную карьеру в 1964 году в спортивном клубе армии Забайкальского военного округа, а также входил в сборную команду СССР по биатлону в 1970-1975 годы. На чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде Ковалёву удалось завоевать золото эстафеты и серебро индивидуальной гонки.

В 2003 году была открыта Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, директором которой был назначен Геннадий Ковалёв. 24 декабря 2024 года в рамках конкурса «Звёзды Забайкальского спорта» Геннадий Ковалёв получил звание «Легенда спорта Забайкальского края».

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