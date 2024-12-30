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«Всем нам должно быть стыдно». Губерниев остро отреагировал на смерть Геннадия Ковалёва

«Всем нам должно быть стыдно». Губерниев остро отреагировал на смерть Геннадия Ковалёва
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев остро отреагировал на смерть президента Федерации биатлона Забайкальского края, заслуженного мастера спорта СССР по биатлону Геннадия Ковалёва.

«Сегодня утром умер Геннадий Ковалёв. Чемпион мира по биатлону 1973 года и серебряный призёр того же чемпионата. И всем нам должно быть очень стыдно, потому что при жизни мы так и не сумели добиться того, чтобы школа в Забайкалье носила имя заслуженного мастера спорта Советского Союза прославленного Геннадия Ковалёва. Но особенно, как мне кажется, должно быть стыдно Министерству спорта Забайкалья и Союзу биатлонистов России, потому что документы, насколько мне сказали, лежали ещё с лета. Чёрт возьми, мы не сделали нихрена, но я, ребята, кто смотрел мои эфиры, хотя бы пытался. Беречь надо живых. Могли бы порадовать старика. Он болел тяжело. Светлая память», — поделился Губерниев в социальных сетях.

В 2003 году была открыта Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, директором которой был назначен Геннадий Ковалёв. 24 декабря 2024 года в рамках конкурса «Звёзды Забайкальского спорта» Геннадий Ковалёв получил звание «Легенда спорта Забайкальского края».

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