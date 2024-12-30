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Максим Максимов: 2024 год тяжёлый для нашего биатлона, 15 гонок до Нового года — рекорд

Максим Максимов: 2024 год тяжёлый для нашего биатлона, 15 гонок до Нового года — рекорд
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Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов считает, что 2024 год был непростым для российского биатлона.

«Можно сказать, что этот сезон начался достаточно напряжённо для нашего биатлона. 15 гонок до Нового года — это, наверное, рекорд. Тяжёлый год. Если оценивать его с точки зрения результатов, нужно быть более кропотливым, чтобы понять, хорошие они для кого-то или нет», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские биатлонисты не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. Спортсмены участвуют в Кубке России, Кубке Содружества и чемпионате России.

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