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Луиза Носкова: 2024-й — прорывной год для Серохвостова

Луиза Носкова: 2024-й — прорывной год для Серохвостова
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Олимпийская чемпионка 1994-го Луиза Носкова считает, что 2024 год стал прорывным для российского биатлониста Даниила Серохвостова.

«Для Серохвостова 2024-й — прорывной год. В последние годы он очень часто болел. Поэтому я порадовалась за его результаты в этом году. Он выступал стабильно и закрепился на пьедестале. Плохо и обидно, что получил травму Логинов. Надеюсь, он восстановится и у него будут хорошие результаты», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по решению Международной федерации биатлона (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

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