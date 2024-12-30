Луиза Носкова: 2024-й — прорывной год для Серохвостова

Олимпийская чемпионка 1994-го Луиза Носкова считает, что 2024 год стал прорывным для российского биатлониста Даниила Серохвостова.

«Для Серохвостова 2024-й — прорывной год. В последние годы он очень часто болел. Поэтому я порадовалась за его результаты в этом году. Он выступал стабильно и закрепился на пьедестале. Плохо и обидно, что получил травму Логинов. Надеюсь, он восстановится и у него будут хорошие результаты», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по решению Международной федерации биатлона (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.