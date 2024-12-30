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«Проверяйте». Серохвостов пообещал на следующей гонке отстрелять стойку за 14 секунд

«Проверяйте». Серохвостов пообещал на следующей гонке отстрелять стойку за 14 секунд
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов разместил видео на своей странице в телеграм-канале, на котором показал стрельбу на стойке за 14 секунд.

«На следующей гонке буду так же быстро стрелять. Проверяйте», — подписал видео Серохвостов.

Следующий старт российских биатлонистов запланирован на 10 января 2025 года в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России, который пройдёт в Рязани. Мужчины пробегут 10-километровую спринтерскую гонку.

Ранее норвежский биатлонист Мартин Улдаль показал феноменальную скорость стрельбы на стойке во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он затратил на пять выстрелов 12,9 секунды, допустив при этом один промах.

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