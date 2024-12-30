«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько индивидуальная гонка на 20 км, где смотреть

Во вторник, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) состоится женская индивидуальная гонка на 20 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. В прямом эфире гонку с раздельным стартом, которая начнётся в 16:45 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» – 2024/2025. Женщины, индивидуальная гонка 20 км. Стартовый лист (частично):

4. Юлье Мюре (Норвегия)...

13. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия).

14. Матильде Мюрвольд (Норвегия)...

19. Майя Дальквист (Швеция)...

23. Лотта Венг (Норвегия)...

29. Виктория Карль (Германия)...

31. Эбба Андерссон (Швеция)...

35. Хейди Венг (Норвегия)...

39. Кертту Нисканен (Финляндия)...

41. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)...

44. Федерика Касоль (Италия).

45. Криста Пярмякоски (Финляндия)...

49. Терезе Йохауг (Норвегия)...

51. Линн Сван (Швеция)...

55. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)...

57. Джессика Диггинс (США)…

59. Тереза Штадлобер (Австрия).