Тарьей Бё поделился милым видео с тренировки вместе с двухлетним сыном
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё разместил видео с тренировки, на котором он везёт на санках двухлетнего сына Арона.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеофрагментом.
Тарьей Бё женат на Гите Симонсен, дочери эмигрантки из Гайаны. В сентябре 2022 года у них родился сын Арон.
36-летний Тарьей Бё – трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/2011. В прошлом сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира и выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок.
Комментарии
- 31 декабря 2024
-
00:36
- 30 декабря 2024
-
21:10
-
19:00
-
17:53
-
14:00
-
10:34
-
10:19
- 29 декабря 2024
-
09:30
- 28 декабря 2024
-
22:41
-
22:26
-
20:57
-
13:30
-
11:20
- 27 декабря 2024
-
21:43
-
16:41
-
16:04
-
13:21
-
09:27
- 26 декабря 2024
-
23:40
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
12:32
-
09:52
-
09:21
- 25 декабря 2024
-
18:29
- 24 декабря 2024
-
16:24
-
16:06
-
12:39
-
11:36
-
00:22
-
00:08
- 23 декабря 2024
-
19:48