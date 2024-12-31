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Тарьей Бё поделился милым видео с тренировки вместе с двухлетним сыном

Тарьей Бё поделился милым видео с тренировки вместе с двухлетним сыном
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё разместил видео с тренировки, на котором он везёт на санках двухлетнего сына Арона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеофрагментом.

Тарьей Бё женат на Гите Симонсен, дочери эмигрантки из Гайаны. В сентябре 2022 года у них родился сын Арон.

36-летний Тарьей Бё – трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/2011. В прошлом сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира и выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок.

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