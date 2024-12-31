Луиза Носкова назвала Метелю и Горееву прорывами 2024 года в женском биатлоне

Олимпийская чемпионка 1994 года в эстафетной гонке Луиза Носкова назвала российских биатлонисток, совершивших прорыв в 2024 году.

«Сливко — не прорыв, она уже закрепилась основательно. Она показывает стабильный результат и постоянно в десятке. Прорывной год для Метели и Гореевой. Они очень радуют своими успехами», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

21-летняя Виктория Метеля блеснула на летнем чемпионате России — 2024 по биатлону. В эстафете она привела сборную ХМАО-Югра к бронзе, на финише одолев Викторию Сливко.

25-летняя Анастасия Халили (Гореева) — неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров. По итогам сезона-2022/2023 она стала обладательницей Кубка России.