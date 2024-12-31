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Носкова: оливье и мандарины обязательно должны быть на новогоднем столе, это из детства

Носкова: оливье и мандарины обязательно должны быть на новогоднем столе, это из детства
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Олимпийская чемпионка 1994-го Луиза Носкова рассказала, что на новогоднем столе обязательно должны быть оливье, мандарины и шампанское.

«Оливье обязательно должно быть на новогоднем столе. Мне кажется, что есть 101 рецепт этого салата, потому что каждый использует свою изюминку. Обязательно должны быть на столе мандарины. Конечно, есть какие-то изыски. Когда все смотрят фильм перед Новым годом, это «Ирония судьбы». То же самое с оливье, мандаринами и шампанским. Это из детства», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Луиза Носкова заявила, что 2024 год стал прорывным для российского биатлониста Даниила Серохвостова.

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