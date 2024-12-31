Анна Богалий: в российском биатлоне растёт амбициозная молодёжь, нужно создавать условия

Вице-президент СБР, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги уходящего года в биатлоне.

«Подводя итоги 2024 года для российского биатлона, буду говорить о детско-юношеском направлении. Ребята в этом году по многим направлениям меня радовали. Но я вижу, в чём можно улучшить, в том числе результат. Я человек позитивный. Считаю, что в России растёт хорошая и амбициозная молодёжь, для которой нужно создавать всё больше и больше условий. Тогда нам будет точно не стыдно за тех, кто идёт позади взрослых. Уверена, молодёжь нас будет радовать», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.