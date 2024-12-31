Йоханнес Бё опубликовал трогательное поздравление с Новым годом

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях трогательное поздравление с Новым годом, приложив к нему семейные фото.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

«2024 год для меня – это больше чем просто биатлон. У меня был ещё один фантастический год с моей женой и двумя нашими малышами. Мы закончили его покупкой дома нашей мечты, а ещё я приобрёл свой первый собственный автомобиль. В 2024 году я впервые побывал на «Тур де Франс», прекрасно, что мне удалось увидеть всё изнутри.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Благодарен за то, что имею, уже не терпится увидеть, что мне принесёт 2025-й. С наступающим Новым годом, надеюсь, вы все в безопасности, здоровы и не одиноки. С наилучшими пожеланиями, Йоханнес», — написал Бё в социальных сетях.