Редькин пожелал бескомпромиссной борьбы российскому и белорусскому биатлону в 2025 году

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин выразил надежду на качественную борьбу российских и белорусских биатлонистов в 2025 году.

«Пожелаю российско-белорусскому биатлону в 2025 году больших интересных сражений и бескомпромиссной борьбы. Когда начинается компромисс и различные варианты, то это неинтересно. А когда идёт бескомпромиссная борьба, это повышает конкуренцию и интерес к просмотру зрителей, а также поднимает уровень спортсменов», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.