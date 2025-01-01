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Редькин пожелал бескомпромиссной борьбы российскому и белорусскому биатлону в 2025 году

Редькин пожелал бескомпромиссной борьбы российскому и белорусскому биатлону в 2025 году
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Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин выразил надежду на качественную борьбу российских и белорусских биатлонистов в 2025 году.

«Пожелаю российско-белорусскому биатлону в 2025 году больших интересных сражений и бескомпромиссной борьбы. Когда начинается компромисс и различные варианты, то это неинтересно. А когда идёт бескомпромиссная борьба, это повышает конкуренцию и интерес к просмотру зрителей, а также поднимает уровень спортсменов», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

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