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Максимов назвал самый запоминающийся момент российского биатлона в году

Максимов назвал самый запоминающийся момент российского биатлона в году
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Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов назвал самый запоминающийся момент российского биатлона в прошедшем году.

«Самый запоминающийся момент в году — розыгрыш Халили и Серохвостова на финише в Ханты-Мансийске. Это самый яркий момент. А ещё спринт, где выиграл Смольский. Борьба с Серохвостовым и Латыповым была до самого конца», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Максимов является заслуженным мастером спорта России, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира в индивидуальной гонке, вице-чемпионом мира в мужской эстафете, чемпионом Европы 2008 года в эстафете.

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