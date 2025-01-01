Максимов назвал самый запоминающийся момент российского биатлона в году

Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов назвал самый запоминающийся момент российского биатлона в прошедшем году.

«Самый запоминающийся момент в году — розыгрыш Халили и Серохвостова на финише в Ханты-Мансийске. Это самый яркий момент. А ещё спринт, где выиграл Смольский. Борьба с Серохвостовым и Латыповым была до самого конца», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Максимов является заслуженным мастером спорта России, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира в индивидуальной гонке, вице-чемпионом мира в мужской эстафете, чемпионом Европы 2008 года в эстафете.