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Лиза Виттоцци не выступит на этапе КМ в немецком Оберхофе

Лиза Виттоцци не выступит на этапе КМ в немецком Оберхофе
Лиза Виттоцци
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Победитель Кубка мира — 2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит четвёртый этап в Оберхофе (Германия). Об этом сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

Уточняется, что лидер сборной продолжает восстановление после проблем со спиной. Она уже пропустила старт сезона-2024/2025. Возвращение биатлонистки ожидалось в начале января 2025 года.

В состав женской сборной на этап в Оберхофе вошли Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Илария Скаттоло и Мартина Требуччи. Мужскую команду представят Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Дидье Биона, Элия Дзени, Патрик Браунхофер и Марко Барале.

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