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Юрлова-Перхт: надеюсь на скорейшее возвращение наших спортсменов на международные старты

Юрлова-Перхт: надеюсь на скорейшее возвращение наших спортсменов на международные старты
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Экс-биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась по поводу отстранения российских биатлонистов от международных соревнований.

«Знаете, я стараюсь вообще поменьше об этом думать. Очень надеюсь на скорейшее наше возвращение на международный уровень. Всё время сохраняю хорошее настроение. Стараюсь мыслить позитивно. Жизнь непредсказуема. Никто же не знал, что нас отстранят, и никто не знает, когда нас вернут. Может, это будет на следующий сезон. Мне сложно сказать, когда именно это случится», – приводит слова Юрловой-Перхт «Спорт день за днем».

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от международных стартов в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

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