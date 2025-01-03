Евгений Редькин: очень здорово, что в российском биатлоне есть приличные спортсмены
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Советский и белорусский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Редькин оценил нынешний уровень российского биатлона в условиях международного бана.
«Я считаю, что этот год прошёл неплохо для российского биатлона. Есть талантливые и конкурентноспособные спортсмены. А также очень здорово, что есть приличные спортсмены, которые лидируют и на которых надо равняться. Их не так много, но так и должно быть», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных стартов в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
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